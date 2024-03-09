Дербі українців

Поєдинок на "Емірейтс" був цікавим з точки зору виступів українських футболістів. Зінченко після п'яти матчів у лазареті повернувся до заявки, однак Мікель Артета вирішив поберегти Олександра – нашого універсала притримали у запасі. Як завжди, його позицію прикривав Ківіор.

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Брентфорд же приїхав з Ярмолюком, але Томас Франк теж вирішив обійтись без українця в основі. Єгор чекав свого шансу в запасі. У поточному сезоні Єгор завжди починає з лавки, однак за останні чотири тури він награв всього чотири хвилини – і у такому контексті за екс-дніпровця тривожно.

З інших цікавих кадрових рішень можна відзначити появу Ремсдейла у воротах Арсенала. Йому пощастило – Райя не міг зіграти з Брентфордом за умовами оренди.

Занадто спокійний Арсенал

Попередні сім турів АПЛ "каноніри" виграли із сумарним рахунком 31:3, п'ять разів завершивши поєдинок з 3+ забитими м'ячами. І чотири рази – з 5+. У домашці з Брентфордом підопічні Мікеля Артети виглядали не настільки потужно, однак загалом команда домінувала.

У першому таймі Арсенал володів м'ячем 72% ігрового часу, нічого не дозволивши "джмелям". У господарів було 7 ударів, багато цікавих комбінацій з вриваннями у штрафний, були класні просування з глибини – втім, реальних моментів було обмаль. У першому таймі лондонці награли всього на 0,5 очікуваних голів.

Рахунок вдалося відкрити на 19-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку ефектно замкнув Райс. 1:0! Окрім цього гола, до активу Арсенала можна занести тільки атаку на 39-й хвилині, коли Хаверц прийняв довгу передачу й вивалився на рандеву з голкіпером. Кай перекинув Флеккена, однак у ворота не влучив.

Здавалося, що на перерву команди підуть за мінімальної переваги "канонірів". Не все сталося, як гадалося – на 4-й компенсованій Брентфорд покарав північних лондонців за розслабленість. Ремсдейл стояв перед воротами й прийняв пас від Габріела, а потім став довго думати – як наслідок, у момент виносу Вісса накрив Аарона. Від нього м'яч влетів у сітку. 1:1!

Другий тайм Арсенала був таким же проблемним. Артеті бракувало Зінченка

У роздягальні замін не проводили, та і тактичних перестановок не сталося. Арсенал продовжив грати у той же футбол, що і до перерви – і ледь не поплатився. До 80-х хвилин підопічні Мікеля Артети мали у своєму активі тільки два кутових.

На 60-й хвилині Габріел замикав навіс, пробивши під дальню стійку, а голкіпер вже не дотягувався. Гостей врятував Янельт, який зупинив м'яч на лінії воріт. Ща за 14 хвилин "каноніри" розіграли корнер, завершивши його ударом Райса метрів з 25-ти – Деклан влучив у хрестовину!

Брентфорд теж мав два моменти, причому не менш яскравих. На 55-й хвилині Тоуні помітив, що Ремсдейл вийшов з воріт, і наважився на удар з центру поля – сфера летіла під поперечку, але Аарон в останню мить дотягнувся. На 71-й же Коллінз замкнув подачу з кутового, пробивши головою з центру штрафного. Ремсдейл врятував Арсенал!

Загалом, команда Мікеля Артети виглядала непереконливо. Було багато руху навколо карного майданчика, але загострень не вистачало. Матч дуже сильно нагадував протистояння з Порту на "Драгау", де критично бракувало розуміних відкривань і просувань Зінченка – і майже не було моментів.

Доволі символічно виглядав епізод з Хаверцом на 65-й хвилині, коли Кай ледь не отримав другу жовту. Німець міг отримати її... за симуляцію! Ось настільки все було туго з атакою Арсенала.

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Мікель Артета ще на 70-й хвилині випустив Жезуса, однак це не допомогло. Тоді він наважився кинути у бій Зінченка – українець вийшов на 79-й хвилині разом з Нельсоном. Одночасно з Олександром на полі з'явився і Ярмолюк (разом з Мопе). Томас Франк теж забажав перемоги, випустивши свіжих атакувальних футболістів.

Олександр на 80-х хвилинах встиг зробити кілька хороших по таймінгу передач уперед, але особливо помітною фігурою його не назвати. На ту мить Арсенал володів м'ячем вже 80% ігрового часу – Брентфорд змушений був сідати у низький блок. Не спрацювало. На 86-й хвилині "каноніри" таки забили другий гол.

Вайт обігрався з Едегором на правому фланзі й виконав подачу у воротарський майданчик. Туди, як по підручнику, влетіло три партнери – одним із них був Хаверц, який і замкнув навіс Бена. 2:1! На жаль, Зінченко жодним чином не причетний до цієї атаки, а от Вайт і Едегор перепасовувались безпосередньо перед Ярмолюком – але і Єгор не винен. Його просто розривали 2-в-1, як у дворі.

Цей гол виявився вирішальним. Арсенал відсвяткував важку перемогу, набрав 64 очки й принаймні на добу очолив турнірну таблицю. Ліверпулю тримається в одному заліковому балі позаду, Манчестер Сіті – у двох. Завтра обидва конкуренти зустрінеться в особистій зустрічі.

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