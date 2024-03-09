Обидві команди підійшли до гри не в найкращому гуморі. МЮ програв Фулхему і сусідам з Ман Сіті, а Евертон взагалі не міг виграти 10 турів АПЛ поспіль. Приїзд на Олд Траффорд нічого доброго "ірискам" не віщував – востаннє і єдиний раз в епоху АПЛ вони вигравали тут в далекому 2013 році.

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Гості активно почали матч, але дуже невчасно помилився Тарковскі. Капітан Евертона в абсолютно простенькій ситуації вліпив по ногах Гарначо – пенальті. Бруну чітким ударом в кут не дозволив Пікфорду врятувати команду. Гарначо нарешті почав виправдовувати статус спадкоємця Роналду. Аргентинець знищував захисників Евертона, зокрема, Миколенка. Віталій панічно впав на газон і притиснув м'яч рукою, але арбітр Саймон Хупер не став призначати пенальті. Нестримний Гарначо заробив штрафний для Бруну – постріл Фернандеша парирував Пікфорд.

Евертон був надто неохайним у своєму карному майданчику і таки "привіз" ще один пенальті. Хто його організував? Звичайно, Гарначо. Алекс розкидав кількох опікунів та вже хотів бити, але наткнувся на шлагбаум Годфрі. Цього разу до "позначки" підійшов Рашфорд і також не схибив. Миколенку пробачили ще один волейбол – МЮ претендував на 4 пенальті за тайм, але й 2 непогано.

Цього цілком вистачило для загальної перемоги. По перерві бідова атака Евертона намагалася створити проблеми "дияволам", але Онана і компанія встояли. Миколенко отримав від Sofa Score найнижчу оцінку на полі – всього 6,3.

Юнайтед здобуває важливу перемогу – тепер 3 очки до Тоттенхема і 8 до Астон Вілли, які цього туру грають між собою. Евертон продовжує свої жалюгідні серії в АПЛ та на Олд Траффорд. "Іриски" наразі мають 5 очок запасу над зоною вильоту, але Лутон зіграв на 2 матчі менше. Якби не повернення 4 пунктів з штрафу, то справи підопічних Дайча були б зовсім кепські.

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