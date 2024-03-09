Чорноморець і Ворскла зіграли 9 березня в 20-му турі УПЛ 2023/24 (0:1). Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Чорноморець – Ворскла стартував у Одесі о 13:00. Команда Романа Григорчука навесні набрала лише одне очко – "моряки" не без везіння вирвали нічию з Оболонню (1 удар проти 18 у киян) і програли Динамо. Ворскла після поразки від Зорі обіграла Верес і на момент початку гри випереджала одеситів на три бали. Цікаво, що для полтавців ця гра стала ювілейною – 800-ю в елітних дивізіонах України.

Чорноморець оформив трансфер легіонера Руха

Вперше у поточному сезоні Ворскла була змушена вийти на гру чемпіонату без Ібрагіма Кане. Коментатор поєдинку був напрочуд здивований цим фактом і навіть зізнався, що не зміг знайти інформацію про причини відсутності малійця. Вона ж була дуже банальною – Кане просто перебрав жовтих карток і отримав одноматчеву дискваліфікацію.

Вже на 4-й хвилині Данило Варакута невдало вибив м'яч, подарувавши його супернику, але кіпер Чорноморця тут же виправився, відбивши удар Степанюка. Ще одна спроба Руслана з-за меж штрафного була невдалою.

На 14-й хвилині став суперечливий епізод. Микола Ковталюк впав у штрафному Чорноморця, перечепившись за ногу Гучека. Замість пенальті головний арбітр Дмитро Євтухов, який проводив лише другий матч в УПЛ, нагородив форварда полтавців жовтою карткою. VAR вирішив, що рішення рефері правильне. Чорноморець ледь не вперше якісно вийшов у атаку лише на екваторі тайму. Авагімян проскочив Пердуту, увірвався до штрафного, але з гострого кута пробив повз ворота.

А на 33-й хвилині полтавці мали забивати. Мякушко отримав м'яч на куті штрафного, пройшов Бадібангу, проте не влучив у дальній кут. Найкращий момент у грі. Невдовзі Сіссоко таки пробив у площину, проте без жодних проблем для Данила Варакути. Зрештою, до перерви жодна з команд забити так і не змогла. 0:0 до перерви.

На старті другого тайму Авагімян завалився у штрафному Ворскли. Арбітр проявив послідовність – як і в епізоді з Ковталюком, жовта за симуляцію. Гості відповіли черговим ударом Руслана Степанюка, який знову не склав проблем для кіпера. Активніше заграли підопічні Григорчука після перерви. Якщо з ударами було складно (хіба що Васильєв непогано приклався зі штрафного), то навісів не бракувало. Павло Ісенко кілька разів виходив з воріт, надійно діючи на перехопленнях.

Захопившись атаками, одесити ледь не пропустили. Бадібанга не встиг повернутися у захист, а контратака Ворскли завершилася виходом Мякушка і ударом у ближню стійку. Класний шанс мали і господарі. Ісенко чи не вперше невдало зіграв на виході. Бойчук з гострого кута не влучив у порожні ворота. Атака продовжилася, і вже Присяжнюк зарядив вище з лінії воротарського!

На 76-й хвилині м'яч влетів у сітку воріт Чорноморця. Помилився Гучек, м'яч опинився у Крупського. Той пробив, а Ковталюк встиг першим на добивання і забив. Гол скасували через мінімальний офсайд.

Роман Григорчук намагався вирвати перемогу. На останніх хвилинах вийшов Альваренга, який дебютував у футболці Чорноморця. Але забила Ворскла. На 89-й хвилині полтавці вийшли вперед. Кутовий завершився виносом, але м'яч опинився в Бацули. Андрій навішував, однак замість подачі вийшов удар. М'яч по дузі влетів у ворота. Схожі голи свого часу регулярно забивав Лео Мессі. Щоправда, аргентинець бив свідомо, а Бацула явно подавав.

0:1 – Ворскла здобула другу перемогу поспіль, набрала 29 очок і розмістилася на 7 місці. Чорноморець з 23-ма балами йде 10-м.

Шахтар повернувся на вершину УПЛ, здолавши Колос у матчі з 5 голами – Кевін оформив дубль