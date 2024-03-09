Кривбас активніше розпочав гру, а перший гострий момент виник вже на 9-й хвилині. Бандейра віддав хитру передачу на Сосу, який вискочив фактично віч-на-віч з воротарем. Голкіпер вийшов з воріт, тож Даніел одразу пробив – над поперечкою.

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Ще дві нагоди мав Прінс Аду. Спочатку Федорівський ледь не став асистентом для форварда суперників, влучивши у нього м'ячем – пощастило, що рикошет не у ворота. Пізніше Аду пробив метрів з 10-ти – голкіпер намертво забрав м'яч до рук.

Другий тайм розпочався, але дуже швидко команди призупинили гру через повітряну тривогу. Не встигли команди повернутись, як Кривбас повів у рахунку. Бандейра змістився з правого флангу в центр та віддав проникаючу передачу в штрафний, де ніхто не тримав Кузика. Точний удар під дальню стійку – 1:0. Оболонь відповіла моментом Вишневського – форварду вдалось скористатись помилкою Бескоровайного, але захисника підстрахував воротар.

"Пивовари" мали ще гостріший момент – Тарануха обікрав захисника та пробив з-за меж штрафного, але Фещук потягнув удар у дальній кут. Оболонь яскравіше виглядала після пропущеного гола, тоді як Кривбас відверто підсів. В останні хвилини гра вирівнялась, непоганий момент був у Понєдєльніка, який пробив головою в падінні. В підсумку, криворіжці втримали переможний рахунок.

Таким чином, Кривбас набрав 40 очок та зрівнявся з Шахтарем ("гірники" мають ще 2 гри в запасі), а Оболонь з 15 пунктами залишилася в зоні перехідних матчів (14 місце).

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