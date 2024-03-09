Керівництво "вершкових" розглядає тільки 2 варіанти для українця – продовження контракту або продаж вже найближчого літа, інформує Realmadrid Exclusivo.

Лунін сказав Куртуа все, що думає про його камбек після травми – бельгієць готується повернутися у ворота Реала

Лунін здійснив прорив у нинішньому сезоні, проте повернення Тібо Куртуа невблаганно наближається. Якщо бельгієць після важкої травми покаже свій звичний рівень, то Андрію доведеться знову миритися зі статусом резервіста. Реал "підбадьорує" українця новим контрактом зі збільшенням зарплати і обіцянками надавати певний ігровий час.

Якщо ж Лунін проігнорує цю пропозицію, то Мадрид шукатиме щедрих покупців. 25-річний воротар звернув увагу багатьох клубів Європи, тому з боку "вершкових" буде нерозумно чекати 2025-го і відпускати його вільним агентом.

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