Полісся ще не знало смаку перемог у весняній частині УПЛ, спочатку зігравши внічию з Рухом, а потім поступившись ЛНЗ. Так само і Олександрія, яка отримала технічну поразку проти Шахтаря та розійшлась миром із Зорею.

На старті поєдинку Олександрія повела в рахунку. Калітвінцев навісив з правого флангу, знайшовши там голову іншого вихованця Динамо – Миколи Михайленка. Підопічні Ротаня могли і подвоїти перевагу, але після обрізки Грицука Кулаков жахливо пробив. Перед перервою моменти ще мали Шулянський, Кулаков та Михайленко, але забити їм не вдалось. Слід додати, що гру наживо переглядав президент УАФ Андрій Шевченко.

Старт другої половини вже був за Поліссям. Шабанов замикав навіс Козака – трохи неточно. Калюжний привіз пенальті, збивши Тейлора на краю штрафного. Артем Козак впевнено реалізував 11-метровий. Полісся ж відповіло ефектним голом на 78-й хвилині. Ковалець перехопив м'яч та віддав у центр на Михайленка, а той одразу ліворуч до штрафного на Бєляєва. Олександр розхитав захисника та віддав уздовж штрафного, а Шулянський (ще один вихованець Динамо) заніс м'яч у ворота.

Полісся знову могло зрівняти – Крушинський замкнув навіс з кутового, але поцілив у поперечку! І майже одразу Лукас Тейлор отримав другу жовту картку за відмахування від суперника. Після цього гра заспокоїлась, хоча Олександрія намагалась пресингувати високо, аби закрити питання щодо переможця.

Таким чином, Олександрія набрала 20 очок та піднялась на 11 місце, а Полісся з 33 пунктами вже на 6-й сходинці.

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