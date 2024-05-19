Парижани планують справжню кадрову революцію майбутнього літа – з ПСЖ піде не тільки Мбаппе.

Влітку ПСЖ попрощається з Норді Мукієле та Карлосом Солером, повідомляє Фабріціо Романо. Цікаво, що інсайдер натякає і на інші можливі трансфери, але не називає прізвищ.

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Зазначається, що парижани хочуть знайти новий варіант заміни для Ашрафа Хакімі на правому фланзі оборони та готові відпустити Мукієле, який взимку був близький до трансферу в Баварію.

Додамо, що Мукієле провів 19 матчів за ПСЖ у цьому сезоні, відзначившись 1 асистом. Карлос Солер зіграв у 27 поєдинках за парижан, в яких записав до свого активу голом та 4 результативними передачами.

Мбаппе, я пишу тобі листа...