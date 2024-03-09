Руслан Маліновський вчетверте поспіль не потрапив у стартовий склад. Таке з ним сталося вперше з жовтня 2022 року, коли він ще грав за Аталанту. П'ять днів тому наш земляк взагалі просидів увесь матч з Інтером на лаві для запасних. Втім, наставник Дженоа стверджує, що причиною такої ситуації був грип у гравця.

Кореляцію між участю Маліновського і результатами встановити не вдасться. Як і з тим, що сталося сьогодні. Монца дуже оперативно двічі шокувала Луїджі Ферраріс. Кольпані скористався провалом Сабеллі й вивів на удар Пессіну. Через десять хвилин Кольпані віддав другий асист, але цього разу всі овації дісталися Моті. Дані виконав ефектну бісіклету. Шедевральний гол.

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Джилардіно визнав провал свого плану, здійснивши відразу три заміни відразу по перерві. Зокрема, на полі з'явився і Маліновський. Дженоа відмовилася від трійки центрбеків, випустивши другого форварда. Господарі зі старту другого тайму влаштували шалений тиск на ворота суперника. Все це завершилося призначенням пенальті за гру рукою. Бити пішов Гудмудссон. Голкіпер відбив перед собою, тож ісландець отримав другий шанс відправити м'яч у сітку, яким і скористався.

Перестановки генуезців справді спрацювали. "Грифони" не просто почали володіти ініціативою, а по-справжньому домінували. Одного разу дуже небезпечно бив Маліновський. Але гол прийшов після помилки гравця Монци. М'яч підхопив Вітінья, наблизився до чужого штрафного й забив свій дебютний гол в Італії. Лише після цього Рафаеле Палладіно наважився щось змінювати. І як же він вгадав із замінами. Карбоні й Мальдіні, які тільки-но вийшли, організували гол з нічого. Забив син легенди Мілана.

Завершальні хвилини Дженоа провела в атаці. От тільки кращі моменти виникали в Монци, яка вибігала в контратаки. Зрештою, рахунок більше не змінився. "Грифони" програли другий матч поспіль й залишаються дванадцятими, натомість "Бріанцолі" піднялися на десяте місце турнірної таблиці Серії А.