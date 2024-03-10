Довіра до українців – залізна

Домашка проти Осасуни мала важливе значення для підопічних Мічела. Жирона у п'ятницю втратила другу позицію в таблиці, відставши від Барселони на два залікових бали. Відрив від п'ятої (тобто від падіння за межі зони ЛЧ) становив дев'ять очок, однак Атлетік міг його скоротити – за таких умов каталjнці були зобов'язані перемагати.

Циганков віддав ефектний асист в матчі Жирони – відео результативної дії українця

Під таке завдання в старт випустили одразу двох суперзіркових українців. Мічел повернувся до схеми з трьома захисниками й двома "десятками" під Довбиком. Циганков вийшов на позицію правого латераля.

Хороший перший тайм Жирони – але з мінімумом моментів. Довбик і Циганков виділялись

Каталонці виглядали досить переконливо, контролюючи м'яч 60% ігрового часу й доволі сміливо атакуючи. Настільки сміливо, що в одному з епізодів центрбек Ерік Гарсія протягнув м'яч через півполя, обігрався перед штрафним і завдав удару (його заблокували). Що найбільш важливо, вже на 5-й хвилині господарі прошили голкіпера памплонців – а зробив це Довбик.

Все почалося з обрізки воротаря. Савіо перехопив м'яч на чужій третині поля, обігрався з Порту й виконав проникний пас, а Довбик з лівого краю штрафного поцілив у правий нижній кут. На жаль, гол не зарахували через явний офсайд.

За чотири хвилини до цього Артем замикав навіс Гутьєрреса, однак вийшло зовсім слабко. Зате в тому епізоді круто проявив себе Циганков – саме Віктор організував квазігольову атаку, запустивши точну діагональ. Крім того, саме він почав атаку з проривом Гарсії до чого штрафного.

Взагалі, з пасингом у екс-динамівця все було в порядку, що й вилилось у асист на 13-й хвилині. Українець відкрився на чужій третині й на розвороті видав шикарний розрізний пас. Порту прийняв м'яч на правому краю штрафного та пробив у дальній нижній – 1:0!

Осасуна відповідала дальніми ударами й стандартами, але особливої небезпеки вони не становили. Винятком став лонгшот Монкайоли на 38-й хвилині, який пройшов повз ліву дев'ятку. По ходу гри ще й дощ пішов, який заважав загострювати під тиском Жирони – втім, він заважав і каталонцям. У першому таймі нічого, крім вищезгаданих епізодів, команда не створила.

Довбик і Циганков по перерві стали ще сильнішими

Якщо у першому таймі українці Жирони просто були помітними, то в другому вони стали конкретною проблемою для Осасуни. Особливо додав Довбик, який почав безпосередньо загострювати – Циганков же продовжував склеювати завершальну фазу атак.

Їхня взаємодія повинна була завершуватись голом вже на 48-й хвилині. Циганов увірвався до штрафного з напівфлангу, відкрившись під проникний пас Порту з правого флангу. Віктор із району воротарського скинув м'яч під удар Довбику – Артем же метрів з восьми викручував у дальню дев'ять. Трохи неточно!

На 53-й же Довбик прийняв вкидання з ауту, поставив корпус і скинув м'яч Гутьєрресу, а сам побіг відкриватись на дальню стійку. Все завершилось подачею Мігеля, але українець трішечки не встиг!

На 59-й хвилині міг відзначитись Блінд, який підхопив м'яч перед штрафним після заблокованого лонгшоту Циганкова. Дейлі ще й обіграв захисника, перш ніж пробити метрів з 11-ти. В останню мить гостей врятував Еррандо, який накрив постріл у підкаті.

На 62-й хвилині Довбик міг стати асистентом, підтримавши Савіо під час його слалому з власної половини поля. Артем прийняв пас від бразильця й відповів передачею у дотик, на хід – вінгер же увірвався до карного майданчика та впав. На повторі було помітно поштовх від Катени, але VAR жодного порушення не побачив. Жирона замість пенальті отримала кутовий.

До речі, в цьому епізоді варто відзначити і відкривання Циганкова праворуч. Віктор був готовий прийняти пас і завершувати атаку самотужки.

Кутовий після резонансного падіння міг стати результативним. Алейш Гарсія виконав подачу на лінію воротарського, а Довбик замкнув потужним ударом головою. Усім здалося, що це гол, однак Еррера виловив м'яч на самій лінії воріт!

На жаль, цей момент став останнім для Артема. У наступні 17 хвилин наш земляк вже не виглядав настільки яскраво. Було кілька скидок під розвиток контратак, кілька виграшних єдиноборств, але не було гостроти біля чужих воріт. Показово, що і Жирона перестала створювати моменти – зрештою, все завершилось заміною на Порту.

За 81 хвилину Довбик виграв 1 верхову дуель (єдину в принципі), переміг у 4-х єдиноборствах з 8-ми, заробив на собі 4 фоли й завдав 3 удари – 2 у площину й 1 неточний. Загальний доробок українського нападника – 0,21 очікуваних голів, але в статистику не входять скасований гол і пас під ймовірний пенальті.

Тривожна заміна Циганкова

Можливо, Довбик і вся Жирона потьмяніли через втрату Циганкова на 62-й хвилині. До того часу Віктор вже хвилин п'ять, як шкутильгав, тримаючись за коліно. Взагалі, наваррці грали грубо, нещадно б'ючи по ногах – зокрема, діставалося і Довбику. Можливо, і добре, що Артема зняли з гри.

Травма Віктора дуже тривожить, адже всього через тиждень збірна України гратиме проти Боснії у плей-офф за вихід на Євро-2024. Будемо сподіватись, що з нашим вінгером все в порядку – а поки зафіксуємо прекрасну статистику.

Циганков віддав 28 точних пасів з 30-ти. Чотири із п'яти передач на просування виявились точними, а ще два паси пішли під удар. Екс-динамівець за 64 хвилини награв на 0,27 очікуваних асистів, а крім того виграв 7 із 8 єдиноборств та 4 рази відібрав м'яч (з 4-х спроб). Також у його активі 2 успішних обіграші на дриблінгу з 2-х спроб.

А Жирона помстилася за пошкодження лідера, притиснувши Осасуну наприкінці зустрічі й створивши кілька моментів. Був і гол Порту (він замінив Довбика), який теж скасували, однак точний постріл Савіо на 87-й скасувати ніхто не міг – 2:0!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Підопічні Мічела повертаються на другу позицію.

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