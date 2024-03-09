Еліт-раунд відбору до Євро-2024, 2-й тур

Група 4

Швейцарія U-17 – Україна U-17 – 0:3

Голи: Богданов, 18, Степанов, 24 (п.), Бондар, 63

Збірна України U-17 стартувала з перемоги в еліт-раунді відбору Євро-2024

Після перемоги над Грецією (0:2) у першому турі підопічні Юрія Мороза підійшли до протистояння з однолітками зі Швейцарії у хорошому гуморі. Вже в середині тайму "синьо-жовті" вели з перевагою у два голи – відзначились два наші представники чемпіонату Німеччини. Форвард дрезденського Динамо Дмитро Богданов забив з гри (оформивши вже другий м'яч у відборі), а нападник Байєра Артем Степанов реалізував пенальті.

По перерві представник Руха Назар Бондар зробив рахунок непристойним, записавши до свого доробку гол + пас. Українці на класі довели гру до логічного завершення і, набравши 6 очок, продовжують очолювати групу 4 із загальною різницею голів 5:0. Свій останній поєдинок у відборі "синьо-жовті" проведуть 12 березня матчем зі Словаччиною.

У фінальну частину Євро-2024 U-17 вийдуть переможці усіх 8-ми груп, а також найкращі 7 володарів других місць. До них приєднається Кіпр – господар турніру. Відповідно, після набрання 6 очок путівка у фінальну стадію практично в кишені "синьо-жовтих".

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