У матчі 37-го туру чемпіонату Італії Лечче на своєму полі поступився Аталанті (0:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Три дні тому Аталанта програла Ювентусу у фіналі Кубка Італії, а вже у середу, 22 травня, зіграє у ще одному фіналі – Ліги Європи проти непереможного Байєра. Поєдинок Серії А проти Лечче ("вовки" вже виконали всі свої турнірні завдання) мав стати для Гасперіні і Ко своєрідною репетицією перед вирішальною дуеллю з леверкузенцями. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як перемога над середняком дозволила бергамаскам стати п'ятим представником Італії у Лізі чемпіонів.

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Вже на 6-й хвилині Пашаліч цілив у кут, але кіпер Лечче потягнув удар хорвата. У відповідь Пікколі перевірив на пильність Муссо.

В середині тайму Скамакка небезпечно стріляв над поперечиною, а згодом Дзаппакоста пробив впритирку з правою стійкою. Перед самою перервою Лечче зумів реалізувати один зі своїх нечисленних моментів, але гол Доргу не зарахували через офсайд.

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Після відпочинку Аталанта вийшла вперед: Де Кетеларе отримав передачу від Скамакки в центрі поля, зумів добратись до воротарського з захисником "на плечах" і прошив голкіпера.

Не минуло і 5 хвилин як бергамаски подвоїли свою перевагу – цього разу відзначився вже сам автор асисту, замкнувши навіс з кутового від Міранчука. Гін за трохи міг ставити остаточну крапку у матчі, але головою спрямував м'яч над поперечиною. Наприкінці зустрічі Пікколі мав шанс скоротити відставання, але влучив у стійку.

Перемога принесла Аталанті 66 очок і закріпила на п'ятій сходинці – бергамаски стали недосяжні для Роми і достроково вийшли у Лігу чемпіонів (римляни можуть наздогнати команду Гасперіні за очками, але в Італії все вирішують очні зустрічі, в яких сильнішими була Аталанта).

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