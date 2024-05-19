У неділю у 37-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 37-й тур

Сассуоло – Кальярі – 0:2

Голи: Праті, 71, Лападула, 90+1 (п)

Монца – Фрозіноне – початок матчу о 16:00

Удінезе – Емполі – початок матчу о 16:00

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У першому матчі дня зійшли претенденти на виліт з Серії А – Сассуоло та Кальярі. Екс-команда Роберто Де Дзербі йшла передостанньому і кров з носа мала вигравати, аби зберегти бодай примарні шанси на збереження прописки. Гості балансували над небезпечною зоною і теж були зобов'язані набирати 3 очки.

Непоступлива боротьба з мінімальною перевагою Кальярі завершилась голом Праті в середині другого тайму – Маттео був першим на добиванні після відскоку. Вже у доданий час Кумбулла грубо атакував суперника і арбітр призначив пенальті – Лападула з позначки зняв питання щодо переможця. Сассуоло за тур до фінішу офіційно оформив виліт у Серію В.

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