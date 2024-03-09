Українець опинився в стартовому складі на матч проти Осасуни у 28 турі Ла Ліги. Вже на 11-й хвилині Віктор Циганков взяв участь в гольовій атаці.

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Українець отримав передачу, розвернувся і елегантно викотив м'яч поміж захисників на Крістіана Порту. Півзахисник Жирони легко переграв воротаря та записав у свій актив черговий гол.

Варто зауважити, що Віктор Циганков у 22 матчах Ла Ліги за "червоно-білих" забив шість м'ячів та оформив чотири результативні передачі.