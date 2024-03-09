Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц, Кельн врятувався у перестрілці з Борусією М, Лейпциг у зоні ЛЧ
У суботу 25-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футол 24".
Німеччина, Бундесліга, 25-й тур
Баварія – Майнц – 8:1
Голи: Кейн, 13, 45+7, 70, Горецка, 19, 90+2, Мюллєр, 47, Мусіала, 61, Гнабрі, 66 – Амірі, 31
Борусія М – Кельн – 3:3
Голи: Онара, 32, Хак, 71, 73 – Аліду, 7, 64, Даунс, 79
РБ Лейпциг – Дармштадт – 2:0
Голи: Ішервуд, 3 (аг.), Баумгартнер, 50
Аугсбург – Хайденхайм – 1:0
Гол: Гаувелеув, 22
Вердер – Борусія Д – початок матчу о 19:30
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Баварія після декількох невдач нарешті випустила пар і відірвалась на Майнці. Після проходу у чвертьфінал Ліги чемпіонів мюнхенці видихнули і дали волю емоціям і у Бундеслізі.
Відвертий аутсайдер ковтнув одразу вісім м'ячів, забивши у відповідь лише гол престижу. Хет-триком відзначився Харрі Кейн, записавши до свого доробку вже 36 влучних ударів, а Горецка оформив дубль. Баварія з 57-ма очками залишається другою і відстає від Байєра на 7 пунктів (свій матч леверкузенці зіграють у неділю).
Менхенгладбаська Борусія влаштувала перестрілку з Кельном. Команди обмінялись голами у першому тайму, залишивши вияснення стосунків на другу половину зустрічі. По перерві Аліду оформив дубль, але Хак протягом трьох хвилин забив двічі, перевернувши все з ніг на голову. Після виходу на заміну Даунс відновив статус-кво і на цьому команди заспокоїлись. Бойова нічия і чергове надважливе очко для Кельна, який і надалі залишається у зоні вильоту.
РБ Лейпциг на своєму полі без особливих проблем здолав Дармштадт. Ішервуд вже на 3-й хвилині окреслив контури майбутнього результату, спрямувавши м'яч у власні ворота. Одразу по перерві Баумгартнер розбив всі настанови тренера суперника – "бики" залишили Дармштадт на останній сходинці Бундесліги.
У ще одному матчі зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Аугсбург і Хайденхайм. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий в середині першого тайму. Баварці святкували скромну перемогу і піднялись вже на восьму сходинку.