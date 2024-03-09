У суботу 25-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футол 24".

Німеччина, Бундесліга, 25-й тур

Баварія – Майнц – 8:1

Голи: Кейн, 13, 45+7, 70, Горецка, 19, 90+2, Мюллєр, 47, Мусіала, 61, Гнабрі, 66 – Амірі, 31

Борусія М – Кельн – 3:3

Голи: Онара, 32, Хак, 71, 73 – Аліду, 7, 64, Даунс, 79

РБ Лейпциг – Дармштадт – 2:0

Голи: Ішервуд, 3 (аг.), Баумгартнер, 50

Аугсбург – Хайденхайм – 1:0

Гол: Гаувелеув, 22

Вердер – Борусія Д – початок матчу о 19:30

Штутгарт впевнено переграв Уніон, продовжуючи гонитву за Баварією та наростивши відрив у зоні ЛЧ

Баварія після декількох невдач нарешті випустила пар і відірвалась на Майнці. Після проходу у чвертьфінал Ліги чемпіонів мюнхенці видихнули і дали волю емоціям і у Бундеслізі.

Відвертий аутсайдер ковтнув одразу вісім м'ячів, забивши у відповідь лише гол престижу. Хет-триком відзначився Харрі Кейн, записавши до свого доробку вже 36 влучних ударів, а Горецка оформив дубль. Баварія з 57-ма очками залишається другою і відстає від Байєра на 7 пунктів (свій матч леверкузенці зіграють у неділю).

Менхенгладбаська Борусія влаштувала перестрілку з Кельном. Команди обмінялись голами у першому тайму, залишивши вияснення стосунків на другу половину зустрічі. По перерві Аліду оформив дубль, але Хак протягом трьох хвилин забив двічі, перевернувши все з ніг на голову. Після виходу на заміну Даунс відновив статус-кво і на цьому команди заспокоїлись. Бойова нічия і чергове надважливе очко для Кельна, який і надалі залишається у зоні вильоту.

РБ Лейпциг на своєму полі без особливих проблем здолав Дармштадт. Ішервуд вже на 3-й хвилині окреслив контури майбутнього результату, спрямувавши м'яч у власні ворота. Одразу по перерві Баумгартнер розбив всі настанови тренера суперника – "бики" залишили Дармштадт на останній сходинці Бундесліги.

У ще одному матчі зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Аугсбург і Хайденхайм. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий в середині першого тайму. Баварці святкували скромну перемогу і піднялись вже на восьму сходинку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ