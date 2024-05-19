У неділю у 29-му турі третього за силою дивізіону відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 29-й тур

ЮКСА – Тростянець – 4:0

Голи: Харченко, 19, Вава, 25, Фого, 53, Гоуларт, 85

Вилучення: Ховайко, 79 (ЮКСА, червона картка)

Дружба (Мирівка) – Рух-2 – 1:1

Голи: Недоля, 53 (п.) – Музичук, 87

Звягель – Скала – 1:0

Гол: Кисленко, 90+4

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ЮКСА у меншості розгромила Тростянець і вийшла у Першу лігу. Чотири сухих голи дозволили дебютанту Другої ліги у першому ж сезоні добитися стовідсоткового результату. Не зіпсувало каші "хрестоносцям" і вилучення Ховайка за 10 хвилин до завершення матчу. Навіть у меншості господарі зуміли добити суперника, забивши ще раз.

Заочну боротьбу за другу сходинку вели між собою Дружба та Звягель. Мирівчани перед останнім туром випереджали фарм-клуб Полісся і в матчі з другою командою Руха завдяки пенальті вигравали, але за три хвилини до завершення гри пропустили, втративши два очки. Однак у Дружби буде шанс випередити конкурента – у них є матч в запасі проти Скали.

У паралельному поєдинку стрияни до останнього стримували Звягель, але на четвертій доданій хвилині не встояли і пропустили. Як наслідок, Звягель посів другу сходинку, а Дружба наразі третя – обидва колективи боротимуться за підвищення у класі у перехідних матчах, але команди ще можуть помінятись місцями.

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