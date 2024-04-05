Євро-2025, кваліфікація, група В4

Україна – Косово – 2:0

Голи: Петрик, 28 (п.), Хіміч, 34

Євро-2025, результати жеребкування – збірна України отримала суперниць у кваліфікації, яка пройде за незвичним форматом

Жіноча збірна України стартувала у відборі на Євро-2025 матчем проти Косова. Гра відбувалась на нейтральному полі (у турецькій Анталії на стадіоні Мардан).

Нагадаємо, наші дівчата зберегли прописку в дивізіоні B жіночої Ліги націй – посівши третю сходинку у своїй групі, "синьо-жовті" зуміли обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши прямого вильоту в Лігу С, а у плей-офф за збереження прописки у групі В розтрощили Болгарію (4:0 і 3:0). За підсумками жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи Україна боротиметься з Уельсом, Хорватією та Косово. До слова, наш нинішній суперник добре виступив у Лізі націй, вийшовши з Ліги С до Ліги В. Тож дуель обіцяла бути непростою.

Вже на початку матчу суперниці України заробили небезпечний штрафний і лише реакції Дарії Келюшик врятувала від гола. Ми ж створили перший момент лише на 10-й хвилині – закидання у воротарський, невпевнена гра захисниці Косово і м'яч рикошетом ледь не залетів у ворота. За трохи Шматко замикала навіс з кутового під праву стійку, але Альма Демірі у стрибку встигла нівелювати загрозу. Українки потрохи відтіснили суперниць від своїх воріт, перевівши гру на їхню частину поля.

В середині тайму Овдійчук з лівого флангу намагалась прорватись до воріт і опинилась на газоні (одразу троє суперниць намагались завалити нашу землячку) – рефері призначила пенальті, який чітко реалізувала півзахисниця Ворскли Анна Петрик. За трохи Овдійчук знову опинилась на газоні, але суддя епізод проігнорувала.

Косоварки активізувались, намагаючись зрівняти, натомість пропустили вдруге: після навісу зі стандарту м'яч завис у штрафному суперника і після декількох відскоків прилетів до Таміли Хіміч, яка з лівої вистрілила під поперечину.

По перерві Ольга Басанська могла остаточно знімати питання щодо переможця, але зі штрафного пробила над поперечиною. Українки створили чимало моментів і могли завершувати гру розгромом, але обмежились двома голами. Вже за чотири дні, 9 квітня, підопічні Володимира Пятенка в рамках 2-го туру відбору поїдуть у гості до збірної Хорватії. Початок гри о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, кваліфікація на жіночу континентальну першість триватиме з квітня по грудень 2024 року. УЄФА вирішив запровадити доволі незвичний формат. Команди поділили на три ліги, згідно з рейтингом. Для кожної ліги буде свій шлях на Євро-2025. Україна грає в системі Ліги В, де за підсумками групового раунду кваліфікації передбачені стикові матчі між переможцями й двома найкращими другими командами проти інших двох других місць та усіх третіх команд. У фінал кваліфікації пройде 6 команд, які разом із вісьмома учасниками відбору (з ліг А і С) розіграють останні 7 путівок на Євро-2025. Ще одне місце гарантоване Швейцарії, яка прийматиме турнір.