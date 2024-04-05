Український півзахисник Лехії Максим Хлань визнаний найкращим гравцем лютого-березня у Першій лізі Польщі.

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У голосуванні 21-річний вінгер здобув 12 балів та обійшов форварда Катовіце Себастьяна Бергера, півзахисників Хробри Шимона Бартлевіча та Мотора Бартоша Вольскі, а також форварда Арки Кароля Чубаки.

Як нагороду Максим отримає 10 тисяч злотих, які титульний спонсор змагань перерахує на благодійні цілі.

Нагадаємо, Хлань у поточному сезоні провів за польський клуб 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. Його контакт з Лехією чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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