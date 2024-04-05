Бельгієць травмував коліно перед початком сезону і дав шанс українцю перемогти Кепу у битві за статус тимчасово основного. Куртуа мав повністю відновитися в березні, але травмував інше коліно. Після операції Тібо пророкували щонайменше 2 місяці реабілітації, а Луніну – роль першого номера до кінця сезону. Втім, Куртуа напружує Андрія впевненими заявами щодо можливостей свого організму.

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"Наприкінці місяця я знову буду тренуватися у загальній групі", – Madrid Xtra цитує Куртуа, якому у травні виповниться 32 роки.

Луніну слід сконцентруватися на власних виступах. Попереду битви з Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ (9 та 17 квітня), а також 8 турів Ла Ліги, де Реал зобов'язаний фіксувати чемпіонство.

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