Міністерство молоді та спорту оприлюднило наказ, згідно з яким футбольний клуб Кривбас вважається критично важливим для економіки країни.

Футбольний клуб Кривбас визнали таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, повідомляє офіційний сайт Міністерство молоді та спорту.

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Зазначається, що через це, згідно з чинним законодавством, працівники Кривбаса отримають бронь від мобілізації.

Слід зазначити, що раніше такий статус отримали Динамо, Шахтар та Оболонь. Відповідно, їхніх гравців не можуть призвати до лав ЗСУ, на відміну від інших клубів, які не мають статусу "критично важливих для функціонування економіки".

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