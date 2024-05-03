Технічного директора Вест Хема Тіма Стейдтена попросили триматися подалі від Девіда Мойєса і його команди до кінця сезону.

Поки Стейдтен шукає заміну Девіду Мойєсу, його попросили триматися подалі від тренера та гравців Вест Хема. Про це інформує The Standard. Контракт чинного наставника "молотобійців" закінчується наприкінці сезону й очікується, що співбесіда Мойєса зі співголовою клубу Девідом Салліваном відбудеться після останнього матчу команди в сезоні.

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Однак протягом останніх тижнів у пресі з'явилася інформація про те, що Мойєс точно залишить Вест Хем після закінчення сезону. Тому Стейдтен уже розпочав пошуки його заміни.

Повідомляється, що офіційно німцеві не забороняли відвідувати тренувальну базу клубу, але після внутрішніх перемовин було вирішено, що йому не варто безпосередньо взаємодіяти з Мойєсом або його підопічними. Водночас очікується, що Тім продовжить бути присутнім на матчах команди.

Вест Хем посідає 8 місце в турнірній таблиці АПЛ і все ще може потрапити в єврокубки на наступний сезон.

Стейдтен прибув до Східного Лондона минулого літа, раніше він працював у леверкузенському Байєрі та бременському Вердері. Відтоді в пресі публікувалися новини про напруженість між Мойєсом і новим директором щодо трансферних цілей, але Вест Хем пережив успішне трансферне вікно, в якому були підписані такі гравці, як Мохаммед Кудус, Едсон Альварес і Джеймс Ворд-Праус.

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