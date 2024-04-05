У неділю (31 березня) "іриски" оприлюднили свій фінансовий звіт за сезон 2022/23. У ньому були вказані чергові збитки на суму 89,1 млн фунтів, повідомляє Football Insider.

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Евертон третю кампанію поспіль завершив зі серйозним мінусом. У сезоні 2021/22 було 45 млн фунтів збитків, а в 2020/21 – 121 млн фунтів. Додатковим тягарем стало будівництво нового стадіону, яке "роздуло" борги ліверпульців до 330,6 млн. Всі ці факти змушують АПЛ проводити нове розслідування щодо Евертона. Його вердикт повинен бути оголошений до понеділка (8 квітня).

Команді Віталія Миколенка загрожує другий очковий штраф за сезон. Раніше з Евертона стягнули 10 пунктів, але апеляція зменшила покарання до 6-ти. Новий штраф може виявитися фатальним для "ірисок", які не виграють 13 турів АПЛ поспіль і мають всього 4 очки запасу над зоною вильоту.

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