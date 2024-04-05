Напередодні Челсі у божевільному матчі вирвав перемогу у Манчестер Юнайтед, забивши двічі у доданий час. Михайло Мудрик вийшов в основі і, фактично, став співавтором пенальті, віддавши вирішальний пас на Кукурелью, якого збили у штрафному. Віталій Миколенко запалив у матчі з Ньюкаслом, а Ілля Забарний доводить до футбольного оргазму вболівальників Борнмута.

Не підвів і Олександр Зінченко, якого статистичний портал WhoScored включив до збірної туру. Знову у старті Брентфорда вийшов Єгор Ярмолюк, відігравши півтора тайма. Про спроби Артети переманити Мудрика в Арсенал, еволюцію Миколенка в Евертоні і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".