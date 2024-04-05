Судаков зацікавив ще один топ-клуб у Європі – там виступає гравець збірної України
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков продовжує привертати увагу європейських клубів.
Наполі залишається одним з фаворитів на підписання Судакова влітку. Проте, неаполітанці не єдині, хто цікавиться зіркою Шахтаря.
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За інформацією журналіста Грача Хачатряна, Наполі доведеться витримати конкуренцію з неназваними клубами АПЛ. Також зазначається про "великий" інтерес з боку Бенфіки, де виступає Анатолій Трубін. Шахтар же має ухвалити рішення щодо Георгія вже після Євро-2024.
До слова, Судаков провів 26 матчів за Шахтар у цьому сезоні, в яких відзначився 7 голами та 3 асистами. Transfermarkt оцінює Георгія у 25 млн євро.
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