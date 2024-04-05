Шахтар стимулює суперників Динамо, щоб вони мали більше бажання відібрати очки у команди Олександра Шовковського, повідомив Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, за нічию "гірники" готові викласти 100 тисяч (очевидно, доларів). Перемога ж збагатить суперників киян одразу на 150 тисяч. Зазначається, що наразі отримати винагороду вдалося лише Вересу, який у другій частині сезону розійшовся з Динамо миром (1:1).

Нагадаємо, після 22-х турів Шахтар з 46-ма очками очолює турнірну таблицю УПЛ. У Динамо на 2 бали менше і третя сходинка. У обох команд є 2 гри в запасі. Перше місце гарантує команді Лігу чемпіонів.

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