Заглембє Сосновець на своєму сайті оголосив відхід Олександра Хацкевича з посади головного тренера команди.

Хацкевича били в обличчя і ногами – ультрас влаштували екс-тренеру Динамо жорстоку вендетту

Зазначається, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Разом з білорусом з клубу пішли його помічники Михайло Залевський та Володимир Аржанов.

Новим тренером Заглембє став Марек Сагановскі, який підписав контракт до кінця червня 2025 року з опцією продовження на рік.

Нагадаємо, на останньому тренуванні на базу увірвались футбольні фанати, які напали на екс-тренера Динамо. Хацкевича били по обличчю, а також він отримав кілька ударів ногами.

До слова, Хацкевич очолив польський клуб у січні 2024 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. Після 25-ти турів Заглємбе у турнірній таблиці другого за силою дивізіону йде останнім, набравши 13 очок. Від рятівної 15-ї сходинки він відстає на 12 пунктів.

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