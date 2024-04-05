– Чи можете ви гарантувати, як це зробив Хабі Алонсо, що залишитеся у своїй команді на наступний сезон?

– Ні, я не можу. Спортінг визначає своє майбутнє, і я не збираюся порушувати своє слово. Спочатку ми збираємось виграти титули, а потім подивимося. Ми на правильному шляху. Наше майбутнє обговорюється вже давно, і ми оголосимо, коли буде ухвалене рішення.

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– Якщо хтось заплатить за вас клаусулу, то ви підете?

– Я не хочу надто багато думати про своє майбутнє. Я багато чим завдячую Спортінгу, і все, що має статися, станеться. Але не буде жодного тиску для мого відходу. Я дуже щасливий тут, – цитує 39-річного Аморіма Record.

Нагадаємо, молодий фахівець вже 4 роки очолює Спортінг. У нинішній кампанії "леви" мають хороший шанс оформити "золотий дубль" – чемпіонат та Кубок Португалії. Головним кандидатом на запрошення Аморіма є Ліверпуль, який шукає заміну Юргену Клоппу. Преса писала, що у контракті тренера Спортінга є пункт про викуп за 15 млн євро.

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