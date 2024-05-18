Екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Усик – прекрасний боксер, чемпіон світу, але я не знаю, який він футболіст. Зараз він уже точно не зможе заграти у футбол на високому рівні, хоч і підписав контракт із Поліссям. Його час, як і Мілевського, вже минув.

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Я навіть не бачив, як він грав навіть за Полісся. Зрозуміло, що з фізикою у нього проблем немає, а як там далі... Якби Усик подавав хороші надії у футболі в юності, думаю, він би продовжив грати. Якщо він обрав бокс, то це його вид спорту. Що говорити, якщо Саша – непереможений чемпіон світу!

Ф'юрі більший, але Усик рухливіший у ринзі, у нього хороша робота ніг. Звичайно, я вболіватиму за Усика. Мій прогноз: Усик виграє за очками, він замотає Ф'юрі. Головне, щоб Ф'юрі знову не зірвав бій, як це було в лютому. Я думаю, він це спеціально зробив. Можливо, британець не був готовий до того бою. Упевнений, що команда Ф'юрі тоді схитрувала і зробила йому навмисно розсічення. Вони мафіозі якісь", – сказав Сабо у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться у ніч на 18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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