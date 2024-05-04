Стало відомо, хто показуватиме поєдинок кубкового турніру між полтавською та донецькою командами.

Фінал Кубка України, в якому 15 травня зійдуться Ворскла та Шахтар, буде доступним до перегляду для кожного українця, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Транслятором поєдинку стане телеканал ICTV2. Битва відбудеться на стадіоні Авангард в Рівному. Початок зустрічі о 19:00.

Матч назвали Матчем вдячності Силам оборони України. Усі кошти від продажу квитків буде перераховано на потреби військових.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Шахтар здолав Верес (3:0), Вікторію (3:0) та Чорноморець (4:1). Ворскла ж впоралась з Металістом 1925 (3:0), Оболонню (3:0) та Поліссям (1:0).

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