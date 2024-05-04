Металіст 1925 ще не знав смаку перемог у весняній частині УПЛ, а востаннє тріумфував на початку листопада, коли харків'яни обіграли Чорноморець. Початок матчу вийшов досить сухим, але в середині першого тайму Металіст 1925 виглядав більш активно в атаці та створив дві нагоди, але Ісенко потягнув удари Юсова та Борячука.

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На 26-й хвилині харків'яни повели в рахунку. Забив Безуглий, який без проблем замкнув навіс Габелока з кутового. Ворскла швидко відігралась – Кане завершив ударом з лінії штрафного цікаву комбінацію. Рикошет від захисника дезорієнтував Мозіля. Металіст 1925 на перерву все одно пішов лідером: Габелок перехопив погану передачу захисника та потужно пробив у дальній кут.

Не встиг розпочатись другий тайм, як Гармаш отримав жовту картку. Ворскла ледь не відігралась на 50-й хвилині, але Степанюк ударом головою поцілив у поперечку, від якої м'яч покинув межі поля. В районі 70-ї хвилини команди обмінялись моментами Капінуса та Скляра, але в обох епізодах воротарі вийшли переможцями. А на 79-й хвилині Металіст 1925 заробив пенальті. Феліпе не встиг вийти на заміну та зіграв рукою у власному штрафному. Юсов впевнено реалізував пенальті.

Кінцівка гри вийшла спекотною, оскільки розгорілось чимало конфліктів. Так, Корнієнко отримав жовту за те, що нагримав на арбітра, а Феліпе та Імереков почали з'ясовувати стосунки після відвертого порушення Степанюка. Вже у компенсований час Ворскла заробила право на пенальті – Безуглий намагався перервати простріл у підкаті і зробив це рукою. Степанюк легко реалізував 11-метровий. Перед фінальним свистком сталось ще дві стички, але це не завадило підопічним Скрипника втримати перемогу.

Таким чином, Металіст 1925 набрав 22 очки та відірвався від дна, піднявшись одразу на 14-ту сходинку. Ворскла з 30 пунктами залишилась восьмою.

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