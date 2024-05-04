Команда Карло Анчелотті розгромила Кадіс (3:0) у 34 турі. Ця перемога дозволила відірватися від другої сходинки на 14 балів, але не забезпечила титул чемпіона і все залежало від результату гри між Жироною та Барселоною.

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До 65 хвилини "кулес" вели у рахунку 2:1, але Артем Довбик завадив планам Барселони відстрочити чемпіонство Реала. Українець віддав гольову передачу на Порту, який зрівняв цифри. У підсумку Жирона ще двічі забила і вирвала перемогу. "Вершкові" таким чином здобули титул, оскільки "блаугранас" і команда Мічела вже ніяк не наздоженуть Реал у турнірній таблиці.

Для мадридців титул став 36 у їхній історії. Востаннє "вершкові" вигравали Ла Ліги у сезоні 2021/22. Карло Анчелотті вдруге виграв титул чемпіона Іспанії на чолі Реала.

Нагадаємо, що за "вершкових" виступає Андрій Лунін. Український голкіпер другий раз завоював чемпіонство в Ла Лізі.

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