Усі говорять про матч у запасі, який і принесе Манчестер Сіті чемпіонство, однак насправді ситуація у "містян" теж непроста. Навіть одна нічия ризикує стати фатальною для підопічних Пепа Гвардіоли. Їм, як і Арсеналу, треба перемагати у всіх турах.

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Букмекери не вірили, що Вулверхемптон зможе створити сенсацію на "Етіхаді". Коефіцієнти навіть на непрограш були гігантськими. Ще до перерви господарі довели, що контори мали рацію – Сіті розтрощив "вулвз". Рахунок було відкрито вже на 12-й хвилині.

Цьому передував проникний пас Фодена й крос від Бернарду Сілви. Гвардіол замикав його ударом над воротами, а Аїт-Нурі влетів в коліно Йошко. Пенальті! Холанд впевнено його реалізував – 1:0!

Ще один навіс Бернарду Сілви на 17-й хвилині міг завершуватись дублем Ерлінга, однак його замикання з близької відстані парирував Са. Не біда! На 35-й хвилині Родрі виконав навіс на лівий кут воротарського, а Холанд перестрибнув захисника й пробив головою під дальню стійку. 2:0!

Перед перервою вболівальники побачили і хет-трик. Нападник прийняв закидання від Аке й скинув м'яч Ковачічу, а сам побіг відкриватись у штрафний. Матео розрізним пасом вивів Ерлінга віч-на-віч, Семеду збив його, а рефері вказав на позначку – 3:0.

Таким чином, Холанд став третім після Енді Коула та Майкла Оуена футболістом, якому вдалося провести два хет-трики до перерви в матчах АПЛ. Ще один норвежець провів з Ноттінгемом у попередньому сезоні.

Вулверхемптон зумів відіграти один гол за сім хвилин по перерві, скориставшись помилкою Едерсона на виході. Бразилець не зміг нормально вибити крос від Бельгарда, дозволивши Хвану вколотити м'яч у сітку. Холанд відреагував миттєво – рівно за хвилину форвард святкував покер.

Едерсон запустив сферу на Фодена, той закинув на Ерла в штрафний, а норвежець з-під Кілмана зарядив під ліву стійку. 4:1! Тільки Габріель Жезус робив покер в АПЛ швидше, ніж Холанд (53 хвилини проти 54-х). Супервікінг міг і пента-трик оформити, однак його потужний удар на 63-й хвилині парирував Са.

Зрештою, наприкінці зустрічі він поступився місцем Альваресу. Хуліан же відзначився вже за три хвилини після появи на полі – чемпіон світу прийняв пас від Родрі й з лівого краю штрафного поцілив під праву стійку. 5:1! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Манчестер Сіті. "Містяни" скоротили відставання від Арсенала до одного залікового балу при грі в запасі.

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