Каталонці вже готують нову угоду для своєї головної зірки – Артема Довбика.

Жирона працює над новим контрактом для Артема Довбика, повідомляє El gol Digital.

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За інформацією джерела, клуб хоче збільшити суму відступних за українця до 100 млн євро.

Нагадаємо, у чинному контракті українця з каталонцями, який розрахований до літа 2028 року, прописана клаусула у розмірі 28 млн євро.

До слова, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 19 голів і віддав 7 асистів. У гонитві бомбардирів Артем на 2 м'ячі випереджає Джуда Беллінгема (Реал) та Александера Сьорлота (Вільяреал). Transfermarkt оцінює українця у 30 млн євро.

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