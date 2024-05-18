Шляхи Роберто Де Дзербі та Брайтона таки розійдуться після неоднозначного сезону.

"Чайки" офіційно оголосили, що завтрашній матч проти Манчестер Юнайтед стане прощальним для італійського фахівця.

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Де Дзербі очолив Брайтон у вересні 2022 року. Минулий сезон команда завершила на шостій сходинці і гарантувала собі вихід в Лігу Європи. Нинішня кампанія також починалась непогано, але друга частина вийшла невдалою. "Чайки" без шансів вилетіли від Роми у 1/8 фіналу ЛЄ, а в чемпіонаті не змогли повторити вихід у єврокубки.

Додамо, що 44-річного Де Дзербі сватали в Барселону і Баварію. Перед Брайтоном італієць тренував Шахтар.

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