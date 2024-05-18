Динамо обіграло Кривбас у матчі 29-го туру УПЛ. Читайте огляд поєдинку, який відбувся 18 травня 2024 року, в цій новині на "Футбол 24".

Динамо та Кривбас вже посіли остаточні місця в турнірній таблиці – кияни не мають шансів посунутись з другого місця, а криворіжці гарантували собі бронзу УПЛ. Шовковський спробував поекспериментувати зі складом, вийшовши з трійкою центрбеків Дячук – Сирота – Попов. Вернидуб залишив у запасі кількох лідерів, зокрема, Бескоровайного, Задераку, Кожушка.

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Не встигла гра розпочатись, а Динамо вже повело в рахунку. Ярмоленко проривався правим флангом у штрафний суперника, Стецьков спробував відтіснити ветерана, і Андрій впав. Спочатку арбітр призначив штрафний, але арбітр VAR підказав головному, що порушення було у штрафному. Ванат реалізував 11-метровий – 1:0!

Майже одразу справжню красу забив Шапаренко. Микола отримав м'яч ледь не в центрі поля, протягнув його до штрафного та забив у дальній кут – 2:0! Відзначимо, що захист Кривбаса зіграв далеко не найкращим чином, майже не нав'язавши боротьбу. Після цього Динамо підсіло, а криворіжці скоротили відставання: Твердохліб замкнув навіс Бандейри з правого флангу – 2:1!

Гра була досить відкрита. Так, Тимчик міг забити, але під час виходу віч-на-віч з воротарем впав, при цьому не вказуючи на порушення правил. У Кривбаса мали моменти Луньов та Твердохліб, а в киян трохи над воротами пробив Дубінчак. Перша половина завершилась 2:1.

Шовковський зробив дві заміни в перерві, повернувшись до звичної схеми. Буяльський замінив Сироту, а Волошин вийшов замість Ярмоленка. Бандейра здалеку пробив над воротами, а удар Прінса на дальній стійці відбив Бущан. Динамо відповіло ближче до кінця гри, і це було набагато небезпечніше. Буяльський у затяжній атаці зреагував на рикошет, але поцілив у стійку, а Дубінчак на 81-й хвилині забив у порожні ворота після скидки Волошина на дальній стійці.

Кияни могли зробити перевагу і розгромною, але Хома потягнув удар Буяльського у дальній кут, а спробу Ваната встиг заблокувати захисник. В підсумку, Динамо впевнено перемогло Кривбас з рахунком 3:1.

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