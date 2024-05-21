Лондонський клуб запалив вечір новиною про дострокове прощання з Маурісіо Почеттіно. Аргентинець відпрацював на Стемфорд Брідж всього один непростий сезон, але завершення було позитивним – 5 перемог поспіль та вихід у єврокубки.

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Михайло Мудрик також завоював довіру Почеттіно. Під керівництвом цього тренера українець провів 41 матч, оформивши 7 голів та 2 асисти. "Дякую вам за все", – лаконічно написав Мудрик, прикріпивши спільне фото з Почеттіно.

Попереду Євро-2024 і кілька тижнів відпустки, тому Челсі має вдосталь часу для пошуків нового головного тренера.

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