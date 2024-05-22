Аталанта – Байєр: анонс фіналу Ліги Європи
Матч Аталанта – Байєр відбудеться сьогодні, 22 травня, на стадіоні Авіва у Дубліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO, поєдинок розсудить Іштван Ковач.
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Сенсаційний Байєр встановлює одне історичне досягнення за іншим. Під керівництвом Хабі Алонсо "фармацевти" не тільки виграли перше в історії чемпіонство, а й зробили це без поразок – у ХХІ столітті це вдавалося лише Арсеналу та Ювентусу. Та і загалом Леверкузен не програє у всіх турнірах впродовж 51 матчу, встановивши рекорд всіх часів для клубів, що брали участь у єврокубках. Попередній рекорд належав Бенфіці 60-х з Еусебіо у складі.
Аби зробити внесок у історію ще більш вагомим, треба взяти требл – тоді, до речі, Байєр відкриє ще одну "ачівку", не програвши жодного разу в сезоні. Ніхто не сумнівається, що в Кубку Німеччини "фармацевти" здолають Кайзерслаутерн, але в битві за трофей Ліги Європи суперник складніший.
Аталанта вперше у історії дісталася до фінала єврокубка. Бергамаски пройшли цьогорічний розіграш вкрай потужно, ставши лідерами в квартеті зі Спортінгом, Штурмом і Ракувом, а у плей-офф вони пройшли все той же Спортінг, Ліверпуль і Марсель. По суті, італійцям дісталася найважча гілка турніру, але вони пройшли її з честю, програвши всього одного разу – Ліверпулю в матчі-відповіді, після шокуючих 3:0 на Енфілді.
Машина Джан П'єро Гасперіні завоювала славу своїм персональним пресингом, однак після чвертьфіналу ЛЧ почалася тривала перебудова. Лише в поточному сезоні Аталанта повернулася до коренів – причому найбільш яскравою демонстрацією знаменитого тиску стали зустрічі з Ліверпулем. Разом з тим, "Богиня" серйозно додала в якості оборони, навчившись підсушувати гру на потрібних відрізках.
Але в атаці у бергамасків все в порядку. Аталанта входить у топ-5 Серії А за показником очікуваних голів і в топ-3 за кількістю реальних – причому статистика могла бути ще вищою, адже команда демонструє пристойне марнотратство, а значну частину забитих м'ячів скасували. Особливо виділяється форвард Скамакка, який в останніх 15 матчах провів 11 голів і ввиконав 3 асисти (а ще він приносить колосальну користь, постійно стягуючи на себе захисників).
Це усе не допомогло в фіналі Кубка Італії, який "Богиня" програла Ювентусу. Зате підопічні Джан П'єро Гасперіні гарантували собі участь у ЛЧ на наступний сезон. А ще частина команди може пам'ятати дві перемоги над Байєром в 1/8 фіналу ЛЄ 2021/22 – поки що це єдині зустрічі цих клубів у історії.
Чим же відповість Леверкузен сьогодні? По-перше, коефіцієнтом на перемогу в турнірі. У 9-ти з 15-ти останніх фіналів ЛЄ тріумфував фаворит, а всі 4 успіхи андердогів припали на іспанські клуби. По-друге, Байєр навесні забиває аж по 2,59 голів у середньому, а особливо "фармацевти" розбушувались в останніх п'яти матчах (16 голів).
По-третє, підопічні Хабі Алонсо демонструють астрономічний рівень вольових характеристик. Команда забила 18 голів після 90-ї хвилини в усіх змаганнях, що є найкращим показником серед представників топ-5 ліг Європи: У чемпіонаті це врятувало Байєру цілих 9 очок, а Лізі Європи врятувало протистояння з Карабахом (два голи в компенсований час) та з Ромою (не програли й зберегли безпрограшну серію). А скільки було забито на 87 чи 89-й хвилинах...
Конкретно ж у тактичному плані "фармацевти" можуть похизуватись дуже сильним контрпресингом і швидкими розіграшами. Ніхто в Європі не демонструє такого високого темпу передач, як Байєр. Крім того, слід відзначити суперпідготовку Хабі Алонсо до топ-матчів – особливо це проявилось з Баварією у Леверкузені, коли Томас Тухель готував дзеркальну схему як сюрприз. Баскський коуч же несподівано змінив звичну тактику й влаштував розгром.
Словом, у фіналі зустрічаються дуже гідні суперники. Аталанта для Байєра – це фінальний екзамен, який покаже, чи гідна команда треблу. Подимось, як німці його складатимуть.
Кадрова ситуація
Байєр приїхав у Дублін без втрат у складі. Сьогодні можуть зіграти усі. Аталанта ж має серйозні проблеми – через пошкодження вилетіли Гольм, Де Роон і Колашинац – останні два є футболістами основи, причому замінити їх непросто. Хоч і реально.
Орієнтовні склади на матч Аталанта – Байєр
Аталанта: Муссо – Джімсіті, Гін, Скальвіні – Дзаппакоста, Пашаліч, Едерсон, Руджері – Копмайнерс, Лукман – Скамакка
Байєр: Коварж – Тапсоба, Та, Інкап'є – Станішич, Паласіос, Джака, Грімальдо – Фрімпонг, Віртц – Боніфейс
Прогноз букмекерів
Надійний букмекер FAVBET вважає Байєр фаворитом матчу. На перемогу підопічних Хабі Алонсо дають 1.85, а на тріумф Аталанти – 4.60. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.75. Очікується, що все буде вирішено в основний час – "кеф" на те, що гра не завершиться у екстра-таймі чи після серії пенальті, тримається на рівні 1.10 та 1.09 відповідно.
Фахівці не визначились із очікуваною результативністю. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.94, аналогічний тотал менше – 1.97. Гол Патріка Шика помножить вашу ставку на 2.70, а Джанлуки Скамакки – на 4.00.
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