Вінгер здобував футбольну освіту у системах рідного Дніпра, Шахтаря та Інгульця. Після початку повномасштабного вторгнення ще 17-річний Червяков виїхав за кордон, але не зміг закріпитися в іспанській Валенсії та португальському Жил Вісенте.

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Натомість на Росії все складається гладенько. Черняков відіграв сезон за московське Торпедо і заробив собі на паспорт країни-терориста.

"Він отримав паспорт РФ, йому залишилося здобути спортивне громадянство. Це трохи інша процедура, ми вже зайшли в неї, і до початку сезону Руслан у нас буде повноцінним лімітником", – заявив президент Торпедо.

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