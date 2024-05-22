Топ-клуби АПЛ влаштували собі 39 тур – голкіпер привіз дурний гол, переможця довелось визначати в серії пенальті
Тоттенхем та Ньюкасл зіграли у товариському матчі. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Товариська гра
Ньюкасл – Тоттенхем – 1:1
Голи: Ісак, 45 – Меддісон, 32
Чемпіонат Англії закінчився лише три дні тому, а Ньюкасл та Тоттенхем ще ніяк не розпочнуть відпустку. Клуби зустрілися в товариському матчі, який відбувався в Австралії.
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Глядачі побачили голи лише у першому таймі. На 32 хвилині Поуп дуже не вдало віддав передачу на партнера. М'яч перехопив Меддісон, який без проблем розібрався з обороною "сорок" і відкрив рахунок. Свою перевагу Тоттенхем втрати через кілька хвилин. Александр Ісак опинився в потрібний час в потрібному місці. Нападник Ньюкасла першим підібрав м'яч після сейву голкіпера і зрівняв цифри на табло.
Долю матчу довелося вирішувати в серії пенальті. Ньюкасл реалізували всі п'ять 11-метрових, а Тоттенхем забили лише чотири.
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