Контракт достроково розірвано за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Мудрик засвітився у футболці Барселони – українець інтригує своїм майбутнім

Почеттіно очолив Челсі минулого літа, підписавши угоду на два сезони. Перший і, як виявилося, єдиний склався неоднозначно. Команда пережила епідемію травм, довго бовталася в середині таблиці АПЛ, але наприкінці змогла гарантувати собі єврокубки завдяки серії з п'яти перемог поспіль. Михайло Мудрик також спрогресував під керівництвом аргентинця, постійно виходячи в основі.

Почеттіно був п'ятим тренером Челсі за 2 роки правління Тодда Бьолі. Раніше американський власник клубу вже встиг змінити Тухеля, Поттера, Салтора та Лемпарда.

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