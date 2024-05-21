Україна та інші збірні

Стартував перший з трьох Євро, які чекають на нас цього року. Відкрила шалений марафон збірна України U-17. На жаль, невдало – мінімальна поразка від сербів.

Провідні дорослі збірні оголошують свої заявки. Хорватія розкрила попередній список на Євро-2024, Аргентина – на Копа Амеріка.

Трансфери українців у Європу

Бенфіка може підписати ще одного українця в компанію до Анатолія Трубіна. На радарах "орлів" захисник Руха та молодіжної збірної України.

Цей розділ не може обійтися без Артема Довбика. Форварда Жирони продовжують сватати то в Атлетіко, то в обмін на пачку гравців Барселони.

Топ-чемпіонати

Ліверпуль не забарився з оголошенням заміни Юргену Клоппу. У новому сезоні "червоних" поведе Арне Слот.

Дженоа змінювати тренера не збирається. Команду Руслана Маліновського надовго довіряють Альберто Джилардіно, який підписав новий контракт.

Серед провідних ліг у цей день грала лише Серія А. Верона гарантувала собі виживання, а Ювентус та Болонья шаленою перестрілкою закрутили інтригу в боротьбі за "бронзу".