Головні новини 20 травня: Україна невдало стартувала на Євро, новий тренер Ліверпуля, Довбика розривають гранди
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 20 травня.
Україна та інші збірні
Стартував перший з трьох Євро, які чекають на нас цього року. Відкрила шалений марафон збірна України U-17. На жаль, невдало – мінімальна поразка від сербів.
Провідні дорослі збірні оголошують свої заявки. Хорватія розкрила попередній список на Євро-2024, Аргентина – на Копа Амеріка.
Трансфери українців у Європу
Бенфіка може підписати ще одного українця в компанію до Анатолія Трубіна. На радарах "орлів" захисник Руха та молодіжної збірної України.
Цей розділ не може обійтися без Артема Довбика. Форварда Жирони продовжують сватати то в Атлетіко, то в обмін на пачку гравців Барселони.
Топ-чемпіонати
Ліверпуль не забарився з оголошенням заміни Юргену Клоппу. У новому сезоні "червоних" поведе Арне Слот.
Дженоа змінювати тренера не збирається. Команду Руслана Маліновського надовго довіряють Альберто Джилардіно, який підписав новий контракт.
Серед провідних ліг у цей день грала лише Серія А. Верона гарантувала собі виживання, а Ювентус та Болонья шаленою перестрілкою закрутили інтригу в боротьбі за "бронзу".