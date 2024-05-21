Жирона впевнено здолала Валенсію з 2 асистами Циганкова і голом Довбика. Віктору співають оди, що дуже тішить за кілька тижнів до Євро-2024. Натомість Роман Яремчук запам'ятався лише змарнованими моментами.

Український Холанд рветься в європейську сенсацію – Іспанія захоплено гуде від зірочок збірної України, а МЮ задумався

Неприємний тур пережив і Андрій Лунін. Українець з дірявою обороною Реала нахапав 4 голи. "Бонус" – покер заколотив саме той гравець, який посунув Довбика з вершини списку бомбардирів. У всіх нюансах допомагає розібратись YouTube-канал "Футбол 24".