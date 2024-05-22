УЄФА офіційно визначив місця проведення фіналів єврокубків у сезоні 2025/26
Відомо, де зіграють фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2025/26.
Союз європейських футбольних асоціацій на засіданні обрав господарів фінальних матчів найближчих розіграшів єврокубків. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"У Луніна були не дуже вдалі матчі": легенда Реала "відвернувся" від українця перед фіналом ЛЧ
Фінал ЛЧ-2025/26 відбудеться в Будапешті на Пушкаш Арені. Рішення про фінал 2027 року ухвалять до вересня, оскільки УЄФА чекає на інформацію про плани щодо реконструкції Сан-Сіро в Мілані.
Фінал Ліги Європи 2026 року відбудеться на стадіоні Бешикташа у Стамбулі. У 2027-му вирішальний матч зіграють у Франкфурті.
Фінал Ліги конференцій-2025/2026 прийме Ред Булл Арена Лейпциг. У 2027-му фінал пройде в Стамбулі – також на стадіоні Бешикташа.
Нагадаємо, що у поточному сезоні фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Вемблі в Лондоні, а у 2025 році на Альнц Арені в Мюнхені.