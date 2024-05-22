Відомо, де зіграють фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2025/26.

Союз європейських футбольних асоціацій на засіданні обрав господарів фінальних матчів найближчих розіграшів єврокубків. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Фінал ЛЧ-2025/26 відбудеться в Будапешті на Пушкаш Арені. Рішення про фінал 2027 року ухвалять до вересня, оскільки УЄФА чекає на інформацію про плани щодо реконструкції Сан-Сіро в Мілані.

Фінал Ліги Європи 2026 року відбудеться на стадіоні Бешикташа у Стамбулі. У 2027-му вирішальний матч зіграють у Франкфурті.

Фінал Ліги конференцій-2025/2026 прийме Ред Булл Арена Лейпциг. У 2027-му фінал пройде в Стамбулі – також на стадіоні Бешикташа.

Нагадаємо, що у поточному сезоні фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Вемблі в Лондоні, а у 2025 році на Альнц Арені в Мюнхені.

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