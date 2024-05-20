Наставник "альбіселесте" Ліонель Скалоні визначився з переліком гравців, які готуватимуться до престижного турніру.

Асоціація футболу Аргентини на своєму офіційному сайті оголосила розширений склад національної команди на товариські матчі зі збірними Еквадору (9 червня) та Гватемали (14 червня) напередодні Кубка Америки-2024. До списку потрапило 29 футболістів.

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Воротарі: Франко Армані (Рівер Плей), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Аякс).

Захисники: Гонсало Монтіель (Ноттінгем Форест), Науель Моліна (Атлетіко), Леонардо Балерді (Марсель), Крістіан Ромеро (Тоттенхем), Херман Песселья (Бетіс), Лукас Мартінес Кварта (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Валентін Барко (Брайтон).

Півзахисники: Гвідо Родрігес (Бетіс), Леандро Паредес (Рома), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Родріго Де Пауль (Атлетіко), Ексекієль Паласіос (Байєр), Енцо Фернандес (Челсі), Джовані Ло Чельсо (Тоттенхем), Анхель Ді Марія (Бенфіка), Валентін Карбоні (Монца).

Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Анхель Корреа (Атлетіко), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті).

До слова, заявити на континентальний турнір національні команди Південної Америки можуть лише 25 гравців, яких тренерський штаб збірної Аргентини визначить в процесі підготовки до Кубка Америки.

Нагадаємо, сам турнір відбудеться з 20 червня по 14 липня у США. Збірна Аргентини відкриє змагання матчем з Перу.

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