Підопічні Юрія Мороза мінімально поступилися Сербії, хоча мали перевагу упродовж значної частини поєдинку. Європейська преса активно роздає компліменти нашій молоді.

Україна розпочала Євро U-17 з прикрої поразки Сербії – шедевр на 2-й хвилині, "стіна" і крах найкращого бомбардира

Домінація "українського Холанда" не вилилася в голи. За нереалізацію дісталося й іншим гравцям, які не змогли пробити сербського "воротаря-стіну". Про все це детально дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".