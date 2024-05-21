Український Холанд рветься в європейську сенсацію – Іспанія захоплено гуде від зірочок збірної України, а МЮ задумався
19:41 - Читать на русском
Перший матч збірної України на Євро-2024 U-17 створив чимало тем для обговорення.
Підопічні Юрія Мороза мінімально поступилися Сербії, хоча мали перевагу упродовж значної частини поєдинку. Європейська преса активно роздає компліменти нашій молоді.
Україна розпочала Євро U-17 з прикрої поразки Сербії – шедевр на 2-й хвилині, "стіна" і крах найкращого бомбардира
Домінація "українського Холанда" не вилилася в голи. За нереалізацію дісталося й іншим гравцям, які не змогли пробити сербського "воротаря-стіну". Про все це детально дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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