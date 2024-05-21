Барклі веде переговори про повернення в Астон Віллу, за яку виступав у сезоні 2020/21. Про це інформує The Guardian. Бірмінгемці гарантували собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон – для півзахисника такий розвиток подій став би суттєвим підвищенням.

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Лутон, у складі якого виступав Рос, покинув АПЛ за підсумками сезону. Незважаючи на це, Барклі звернув на себе увагу – 30-річному півзахиснику вдалося повернути собі колишню форму. У 32 матчах чемпіонату він забив 5 м'ячів і оформив 4 гольові передачі.

Минулого місяця ексгравець збірної Англії не приховував своїх амбіцій. "Я хочу грати в АПЛ і єврокубках. Відчуваю, що в найближчі три роки, можливо, я все ще буду в розквіті сил".

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