Полісся продовжує боротьбу за останнє місце в єврокубках. Житомиряни перед домашкою з Ворсклою відставали від Руха, який тримається п'ятим, на п'ять очок. За таких умов у підопічних Сергія Шищенка не було права на поразку, та і нічия нічого хорошого не дала б – крім того, команда мала помститись полтавцям за виліт із Кубка.

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Ворскла ж не мала турнірних завдань УПЛ, але явно була не проти зупинити 5-матчеву безвиграшну серію. Словом, передумов для яскравої битви вистачало – втім, у першому таймі команди її не продемонстрували. Фани побачили всього півтора моменту, причому дебютний створили менш вмотивовані ворскляни.

Гості могли виходити вперед вже на 4-й хвилині внаслідок подачі Бацули на дальню стійку й скидки від Пердути. Кане пробив головою з лінії воротарського, однак Кудрик парирував. Господарі аж на 37-й огризнулись скидкою на правий край штрафного та ударом Фортюне в підкаті – вийшло неприємно, але дуже неточно.

Окрім цього, Полісся й Ворскла мали тільки кволі дальні постріли. Швидкості залишались низькими, а на полі було нудно. Футболісти відправились на відпочинок за нулів на табло.

Сергій Долганський спробував оживити гру полтавців, випустивши на другий тайм Нестеренка замість інертного Мякушка. Цей хід міг принести успіх вже за шість хвилин по перерві, коли Іван прийняв передачу від Пердути й пробивав метрів з восьми – повз ближню стійку!

На 62-й же хвилині Кане відкрився під проникний пас Сіссоко, розвернувся навколо Шабанова й пробив у дальній кут – втім, вийшло занадто слабко для Кудрика. Цей момент став останнім для Ворскли у матчі. Далі загострювали тільки гравці Полісся.

Насправді, матч залишався таким же нудним і понурим, але раз на 8-9 хвилин житомиряни отримували нагоду відкрити рахунок. Так, на 65-й хвилині забити міг Назаренко, який замикав подачу з правого флангу (трохи неточно). На 74-й же Мустафаєв закрутив м'яч зі стандарту – повз ліву стійку!

Зрештою, активність Полісся принесла успіх на 80-й хвилині. Підвела заміна Долганського – Нестеренко під тиском Мустафаєва втратив м'яч у власному штрафному, після чого Еміль викотив пас під удар у порожні. Назаренко замкнув. 1:0!

Цей гол виявився останнім у зустрічі. Ворскла навіть не змогла організувати фінальну навалу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Полісся – житомиряни набрали 42 очки й наблизились до п'ятої позиції на відстань двох очок.

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