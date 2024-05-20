Атлетіко обирає між Довбиком і сенсаційним конкурентом українця – фанати голосують за неможливий варіант
Керівництво Атлетіко планує підписати нападника Жирони та збірної України Артема Довбика та розглядає ще один варіант.
Влітку ймовірно Мемфіс Депай та Альваро Мората покинуть "матрацників". Атлетіко, який буде брати участь в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25, вже визначився з пріоритетними цілями для посилення атаки.
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Як повідомляє Marca, мадридці уважно стежать за Артемом Довбиком та нападником Вільяреала Александером Сьорлотом. Обидва форварди претендують на звання найкращого бомбардира Іспанії. В українця – 21 гол, а у норвежця – 23 забити м'ячі.
Керівництву Атлетіко подобається, що обидва гравці виступають саме в Ла Лізі і сподіваються, що цей факт полегшить нападникам адаптацію в команді.
На своєму сайті видання попросило фанатів відповісти на запитання: "Кого б ви підписали, щоб підсилити Атлетіко наступного сезону?". Більшість уболівальників віддали свої голоси за варіант "обох" (41%). Утім, це майже не можливо, оскільки "матрацники" навряд чи зможуть оформити трансфери і Довбика, і Сьорлота. Українця у складі Атлетіко хочуть бачити 31% респондентів, а норвежця – 29%.
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