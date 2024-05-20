Керівництво Атлетіко планує підписати нападника Жирони та збірної України Артема Довбика та розглядає ще один варіант.

Влітку ймовірно Мемфіс Депай та Альваро Мората покинуть "матрацників". Атлетіко, який буде брати участь в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25, вже визначився з пріоритетними цілями для посилення атаки.

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Як повідомляє Marca, мадридці уважно стежать за Артемом Довбиком та нападником Вільяреала Александером Сьорлотом. Обидва форварди претендують на звання найкращого бомбардира Іспанії. В українця – 21 гол, а у норвежця – 23 забити м'ячі.

Керівництву Атлетіко подобається, що обидва гравці виступають саме в Ла Лізі і сподіваються, що цей факт полегшить нападникам адаптацію в команді.

На своєму сайті видання попросило фанатів відповісти на запитання: "Кого б ви підписали, щоб підсилити Атлетіко наступного сезону?". Більшість уболівальників віддали свої голоси за варіант "обох" (41%). Утім, це майже не можливо, оскільки "матрацники" навряд чи зможуть оформити трансфери і Довбика, і Сьорлота. Українця у складі Атлетіко хочуть бачити 31% респондентів, а норвежця – 29%.

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