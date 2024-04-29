"Миколенко розірвав зв'язку гомілкостопа у матчі проти Ліверпуля. Зробили МРТ. Ситуація дуже лякала, лікарі Евертона думали, що доведеться робити операцію. Операція означала б "прощавай Євро".

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Віталій консультувався з хірургами. Наскільки я знаю, вони сходяться на тому, що можна обійтися без хірургічного втручання і через шість тижнів вже грати у футбол. Він поїде в Лондон на ще одну консультацію. Тоді буде остаточна інформація.

Якщо шість тижнів паузи, то до Євро встигне повернутись. Від щирого серця хочу побажати йому якнайшвидшого відновлення, щоб він підійшов до чемпіонату Європи в оптимальній готовності", – сказав Віктор Вацко у своїй програмі "Вацко on air".

Миколенко страшно підвернув ногу в дербі з Ліверпулем. Українець невдало приземлився після боротьби з Дарвіном, але сам зумів покинути поле та навіть дограв перший тайм. Судячи з прогнозів, сезон для Віталія завершений.

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