Збірна України U-17 буде першою з трьох наших команд, які спробують свої сили у фінальній частині чемпіонату Європи. Стартовий склад і безкоштовна трансляція матчу – у цій новині.

Команда Юрія Мороза розпочинає свій шлях на Євро матчем проти Сербії. Поєдинок на кіпрському стадіоні Тасос Марку стартує о 18:00. Безкоштовну трансляцію проведе Суспільне.

Україна вперше за сім років подолала кваліфікацію на Євро у віковій категорії U-17. Нинішній рік взагалі буде дуже насиченим на великі турніри. Попереду ще Євро для національної збірної, для U-19 та дебютна Олімпіада. Найближчі дні вболіваємо за хлопців Юрія Мороза. Їхній шлях на груповому етапі – Сербія сьогодні, Чехія 23 травня і господарі кіпріоти у останньому турі 26 травня.

Стартовий склад збірної України: