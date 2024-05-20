Захисник Руха та молодіжної збірної України Богдан Слюбик може стати ще одним українцем у складі Бенфіки.

Бенфіка веде перемовини з Рухом щодо трансферу центрбека Богдана Слюбика, повідомляє Sport.ua.

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Є кілька варіантів потенційного трансферу: частина прав на захисника залишиться у Руха, Слюбик ще на рік залишиться в УПЛ на правах оренди або повноцінний трансфер. Від цього буде залежати сума потенційного переходу. Потенційний трансфер може потягнути від 5 до 10 млн євро. Посередником виступає Олег Смалійчук.

Також зазначається, що Бенфіка дуже задоволена Анатолієм Трубіним, через що уважно стежить за українським ринком. Португальці переконані, що Слюбик здатен прогресувати та у майбутньому стати фінансовим активом клубу.

До слова, Слюбик провів 29 матчів за Рух у поточному сезоні, в яких відзначився 4 голами.

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